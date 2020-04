Harsewinkel (gl/jau) - In den Kommunen rund um Harsewinkel gibt es einen Außer-Haus-Eisverkauf. In der Mähdrescherstadt nicht. Die Stadtverwaltung hatte Ende März verfügt, dass die Eisdielen aufgrund der Corona-Pandemie zunächst bis Sonntag, 19. April, geschlossen bleiben müssen.

CDU-Fraktionssprecherin Dr. Angelika Wensing regt nun an, die Allgemeinverfügung in Teilen außer Kraft zu setzen und den Außer-Haus-Verkauf unter Beachtung der dafür vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen schnellstmöglich zu genehmigen. Ein entsprechendes Schreiben ging am Montagabend an Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD).

Keinerlei Verständnis in der Bevölkerung

„In unseren Nachbarkommunen ist den Eisdielen ein Außer-Haus-Verkauf erlaubt und findet nach unseren Informationen ohne wesentliche Komplikationen unter Einhaltung aller Gebote – Abstand und Verzehrverbot im Umkreis von 50 Metern – störungsfrei statt“, schreibt die Christdemokratin. „Wir halten die von Ihnen erlassene Allgemeinverfügung für eine Überreglementierung, die es den Betreibern von Eisdielen unmöglich macht, die schweren wirtschaftlichen Schäden durch die Corona-Pandemie abzufedern. In der Bevölkerung stößt diese Art von Ungleichbehandlung auf keinerlei Verständnis.“ Angelika Wensing fragt sich, warum das, was andernorts gut klappe, nicht auch in Harsewinkel funktionieren könne.

Gegenüber dieser Zeitung sagte Sabine Amsbeck-Dopheide zum Vorstoß der CDU-Fraktion: „Wir werden jetzt erst einmal abwarten, was am Mittwoch die Bundeskanzlerin sagt. Das haben wir heute im Krisenstab so beschlossen.“ Die Allgemeinverfügung gelte ohnehin nur noch ein paar Tage – also bis Sonntag. „Und ab der nächsten Woche wird es sicherlich einige Änderungen geben“, kündigte die Bürgermeisterin an.

Ersetzen Eisdielen Spielplätze als Familien-Treffpunkt?

Die Entscheidung, dass die Eisdielen in der Stadt geschlossen bleiben müssten, habe man sich Ende März nicht leicht gemacht. „Das war zu einer Zeit, als die Infektionszahlen in Harsewinkel sehr weit nach oben gegangen sind“, so Amsbeck-Dopheide. Teilweise gab es in Harsewinkel die meisten Neuansteckungen kreisweit.

In ihrer Stellungnahme im März befürchtete die Bürgermeisterin, dass sich rund und um die Eisdielen ein Treffpunkt für Familien entwickeln werde, während die Spielplätze zur Vermeidung dieser Kontakte gerade deshalb geschlossen worden seien.