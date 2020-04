Greffen (jau) - Vollsperrung am Mittwoch am Greffener Frischmarkt: Eine Gasleitung ist bei Erdarbeiten durch eine Baggerschaufel beschädigt worden. Der Baggerfahrer bemerkte gleich ein Zischen, leichten Nebel und einen Erdgasgeruch. Er alarmierte um 8 Uhr umgehend die Feuerwehr.

Als die gut 15 Einsatzkräfte des Löschzugs Greffen unter der Einsatzleitung von Michael Laumann am Einsatzort eintrafen, galt es für sie zunächst, den Energieversorger – Westnetz – zu informieren, den Bereich weiträumig vom Kreisverkehr bis zur Einmündung Haller Straße abzusperren und die Anwohner über den Gasaustritt zu informieren.

Die Bewohner mussten Fenster und Türen schließen und sollten möglichst ihre Häuser verlassen. Auch der Supermarkt wurde direkt von den Feuerwehrleuten evakuiert. Verletzt wurde niemand.

„Einem älteren Mann, der mit einem Rollator im Supermarkt war, musste beim Verlassen des Supermarkts geholfen werden, da er nur wenige Schritte gehen kann. Er wurde vom Rettungsdienst mit einer Trage nach draußen gebracht“, berichtete Führungsassistent Michael Johanndeiter vom Löschzug Greffen im Gespräch mit dieser Zeitung.

Ein Mitarbeiter der Firma Westnetz war ebenfalls schnell an der Einsatzstelle. Nachdem er sich ein Bild von der beschädigten Gasleitung durch die Baggerschaufel gemacht hatte, klemmte er das Gasrohr direkt ab, so dass die Gefahr zügig gebannt war. Noch am Mittwoch wird die Schadstelle nach Auskunft der Firma Westnetz ausgetauscht.

Die Erdarbeiten für die Schaffung zusätzlicher Parkflächen für den Greffener Frischmarkt, der erweitert werden soll, sind bereits am Dienstag in dem Bereich gestartet. Einen Tag später kam es zu dem Zwischenfall, den viele Greffener hinter den rot-weißen Flatterbändern verfolgten. Der Einsatz war um 9.40 Uhr beendet.