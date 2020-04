Harsewinkel (rast) - Am Mittwochabend hat die Harsewinkeler SPD die Katze aus dem Sack gelassen und mit Sabine Amsbeck-Dopheide ihre Bürgermeisterkandidatin vorgestellt. „Das kommt ja jetzt nicht so überraschend“, sagt Ralf Dräger, Vorsitzender der Ortsgruppe.

Damit wirft die 61-Jährige zum vierten Mal ihren Hut in den Ring. Für den Vorsitzenden („Ich bin froh, dass sie wieder antritt“) ist Sabine Amsbeck-Dopheide die Wunschkandidatin. Mit ihrer ruhigen und sachlichen Art könne sie schwierige Situationen managen. Das habe sie zuletzt 2016 bei dem Zuzug von Flüchtlingen unter Beweis gestellt. In der Corona-Krise sei das eine wichtige Eigenschaft. Außer den aktuell ordnungsrechtlichen Maßnahmen gebe es für die Stadt künftig auch wirtschaftliche die Folgen zu meistern. Und das traue er ihr uneingeschränkt zu.

Aber traut sich Sabine Amsbeck-Dopheide das auch selber zu? Den Winter über habe sie sich das Vorhaben gut überlegt, ob sie noch einmal kandidieren wolle und sich dabei die Frage gestellt: „Demokratie lebt ja auch vom Wechsel. Das Neue wird man bei mir vielleicht nicht finden. Warum also nach 15 Jahren noch einmal antreten?“ Sie habe geprüft, ob sie die Kraft für das verantwortungsvolle Amt aufbringen könne.

Die Antwort: Amtsmüde sei sie noch lange nicht. „Ich gehe nach wie vor gerne ins Rathaus“, für die Kandidatin die oberste Grundvoraussetzung für gute Arbeit. Und weiter: „Es gibt noch große Projekte, die ich weiter mitgestalten möchte.“ Es liege noch viel an. Als Beispiele nennt Sabine Amsbeck-Dopheide die Reaktivierung der TWE-Bahnstrecke und das auch damit verbundene Stadtentwicklungskonzept rund um den Bahnhof.

Außerdem gehe es darum, den von der Stadt gekauften Gasthof Wilhalm mit Leben zu füllen. Ein Bürger- und Kulturzentrum soll dort entstehen. Und angesichts des Klimawandels gehe es darum, im öffentlichen Raum durch große Bäume Schatten zu schaffen, um den Bewohnern Aufenthaltsqualität zu bieten. Grundsätzlich sehe sie die Stadt als Ganzes, bei dem es darum gehe, die Menschen mit einzubeziehen.

Und wie findet die Familie die Entscheidung? „Es gab ein unterschiedliches Votum“, erzählt Sabine Amsbeck-Dopheide schmunzelnd. „Meine Enkelin Helene hat gesagt, du sollst Bürgermeisterin bleiben. Aber das kann man bei so einem Job ja nicht selber bestimmen.“ Ihr Lebensgefährte habe sich dagegen gewünscht, dass sie mehr Zeit mit der Familie verbringe, trage den Entschluss jedoch mit. „Wenn ich gewählt werden sollte, erwarte ich, dass die Jusos in fünf Jahren einen Putsch machen. Was ist das sonst für eine Partei?“ Für Sabine Amsbeck-Dopheide wäre nach der vierten Amtszeit endgültig Schluss.