„Bereits zum Anfang des zweiten Quartals gefährden erhebliche Einzahlungsverluste die Haushaltslage“, heißt es in dem Haushaltsbericht für das erste Quartal, der in der Ratssitzung am Donnerstagabend vorgestellt wurde. Besonders die schwindenden Einnahmen der Gewerbesteuer reißen ein Loch in die Stadtkasse.

Einnahmen schrumpfen auf 8 Millionen Euro

Statt knapp 20 Millionen Euro im Jahr 2019 waren für 2020 ohnehin nur 15 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahmen geplant gewesen. Der Bericht weist bereits jetzt eine Reduzierung um 3,92 Millionen Euro aus. Dieser Betrag resultiert daraus, dass aufgrund der Krise bei 50 Betrieben die Vorauszahlungen für 2020 gesenkt wurden. Hinzu kämen Minderung oder Rückerstattung von Vorauszahlungsbeträgen aus 2019. Unterm Strich stehen nur noch geplante Einnahmen in Höhe von 8 Millionen Euro.

Doch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. „Weitere Reduzierungen sind in Anbetracht der nicht vorhersehbaren Entwicklung nicht auszuschließen“, heißt es in der Vorlage. Weitere Unsicherheitsfaktoren seien die Einkommens- und die Umsatzsteuer.

Eine konkrete Auswirkung auf die Kommune sei aber noch nicht klar. Ein Fragezeichen stehe hinter Einnahmen aus bereits geplanten Verkäufen von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken. Rückmeldungen der Käufer lägen der Verwaltung bisher noch nicht vor.

Kreditaufnahme eine Option

2019 lag das Minus aus der laufenden Verwaltungstätigkeit bei rund 2,7 Millionen Euro. Für 2020 waren 8,2 Millionen Euro Minus geplant. Aktuell sind es schon gut 4,9 Millionen Euro. „Eine Haushaltssperre oder der Erlass einer Nachtragssatzung ist derzeit laut Bericht noch nicht vorgesehen. Zunächst einmal sollen vorhandene Kreditrahmen ausgeschöpft werden. Zur Sicherstellung der Liquidität könnten infolge der Pandemieauswirkungen auch weitere Kredite aufgenommen werden“, heißt es in der Vorlage.

Sofern alle Möglichkeiten ausgeschöpft seien, könnten bei einer weiteren massiven Unterschreitung des Planergebnisses eine Haushaltssperre und gegebenenfalls auch eine Nachtragssatzung erforderlich werden, heißt es in der Vorlage.

Politik will Haushaltssperre vermeiden

Das sagen die Fraktionsvorsitzenden zu den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise auf den Haushalt der Stadt Harsewinkel: Dr. Angelika Wensing (CDU): „Vor wenigen Wochen haben wir den Haushalt verabschiedet und dabei bereits auf viele wichtige Projekte verzichtet. Jetzt hat uns die Wirklichkeit überholt. Wir sollten auf einen starken Wirtschaftsstandort vertrauen. Die Krise erfordert anderes Handeln. Man darf nicht ängstlich in der Ecke sitzen, sondern man muss gestalten.“

Reinhard Hemkemeyer (SPD): „Nichts ist mehr so, wie es war. Die Gewerbesteuereinnahmen haben sich halbiert. Ich fürchte aber, dass das noch nicht das Ende ist. Die Versuchung, die schnelle Lösung zu nehmen, ist nicht der richtige Weg. Eine Haushaltssperre führt zu nichts. Besser ist es, die Kreditlinien auszuschöpfen und zu erweitern. Es gilt: Gesund bleiben und durchhalten.“

Johannes Sieweke (UWG): „Wir dürfen jetzt nicht in Panik verfallen und die Ausgaben auf null setzen. Ich sehe es auch so, dass es noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Deshalb sollten wir so sparsam wie möglich wirtschaften.“

Brunhilde Leßner (Grüne): Auch sie möchte eine Haushaltssperre nach Möglichkeit vermeiden. Sie schlägt vor, die geplante Erhöhung des Anteils am Stadtwerk zu verschieben. Darüber muss jedoch die Politik entscheiden.