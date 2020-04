Harsewinkel (gg) - Lebensgefährliche Verletzungen hat sich am Montagabend ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Brockhäger Straße zugezogen. Der 27-jährige Marienfelder war mit seinem Fahrrad auf dem Radweg an der Brockhäger Straße von Harsewinkel kommend in Richtung Marienfeld unterwegs.

Laut Zeugenaussagen soll er die Straße auf Höhe der Wadenhardstraße überquert haben, ohne anzuhalten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem silberfarbenen VW Golf einer 26-jährigen Steinhagenerin, die in Richtung Harsewinkel unterwegs war.

Ohne Helm unterwegs

Der 27-Jährige, der keinen Helm trug, schlug mit dem Kopf auf die Windschutzscheibe. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er etliche Meter weiter in einen Graben geschleudert. Sein Fahrrad blieb in einem Gebüsch in 2,50 Metern Höhe hängen.

Der Marienfelder erlitt ein Schädelhirntrauma und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Münster geflogen. Die Autofahrerin wurde schwer verletzt und erlitt einen Schock. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Straße komplett gesperrt

Die Polizei vermutet, dass die 26-Jährige den Radfahrer aufgrund der tief stehenden Sonne sowie seinem unvermittelten Überqueren der Straße zu spät gesehen hat. Die Brockhäger Straße musste für die Rettung der Unfallbeteiligten, die Landung des Rettungshubschraubers sowie der Unfallaufnahme zeitweise komplett gesperrt werden.