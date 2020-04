Harsewinkel (gl) - Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros stehen den Bürger ab sofort wieder an zwei Tagen in der Woche persönlich zur Verfügung. Am Dienstag und Donnerstag hat das Bürgerbüro vormittags jeweils in der Zeit von 8.30 bis 12.30 Uhr geöffnet, am Dienstagnachmittag von 14 bis 16 Uhr und am Donnerstagnachmittag von 14 bis 17 Uhr.

Samstags bleibt das Bürgerbüro bis auf Weiteres geschlossen. An allen anderen Wochentagen ist ein Zutritt ausschließlich nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Das teilt die Stadtverwaltung mit.

Maximal drei Besucher erlaubt

Um die Sicherheit der Bürger sowie Mitarbeiter zu gewährleisten, wird die Wiedereröffnung des Bürgerbüros von Hygiene- und Verhaltensvorschriften begleitet. Der Zutritt wird am Eingang des Bürgerbüros gesteuert: Außer den Mitarbeiterinnen sollen sich maximal drei Personen im Bürgerbüro aufhalten. „Um den Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Besuchern einzuhalten, werden die Bürger über ein am Boden angebrachtes Markierungssystem zu den Arbeitsplätzen geleitet“, heißt es in der Mitteilung. Die auf den Schreibtischen aufgestellten Plexiglasscheiben dienten sowohl als Abstandshalter als auch als Schutz vor möglichen Infektionen.

Darüber hinaus wendet die Stadt Harsewinkel die seit Montag landesweit geltende Regelung zum Mund-Nase-Schutz durch eine Alltagsmaske, einen Schal oder ein Tuch an. Für den Besuch des Bürgerbüros bedeute das, dass nur Personen eingelassen würden, die einen entsprechenden Mund-Nase-Schutz trügen, schreibt die Verwaltung. Zudem weist sie darauf hin, dass zur Vermeidung von langen Schlangen vor dem Bürgerbüro darauf geachtet werden soll, sich nur mit solchen Anliegen an die Mitarbeiterinnen zu wenden, bei denen die Zuständigkeiten eindeutig beim Bürgerbüro liegen und ein persönliches Erscheinen erforderlich ist. Welche Sachverhalte das sind, finden Bürger im Internet unter www.harsewinkel.de unter der Rubrik Bürgerservice/Dienstleistungen von A bis Z).

Es gibt aber auch eine Ausnahme

Abfallangelegenheiten sollten grundsätzlich am Telefon oder per E-Mail erledigt werden. „Für das Rathaus gilt weiterhin, dass es einen Zutritt nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung geben wird. Einzige Ausnahme ist die Entgegennahme der Erklärungen zum Elterneinkommen für die Kindergarten- und OGS-Beiträge“, informiert die Verwaltung.

Parallel zu den Öffnungszeiten des Bürgerbüros bestehe die Möglichkeit, an einem am Nebeneingang des Rathauses gelegenen Erdgeschoss-Büro die entsprechenden Unterlagen von der zuständigen Mitarbeiterin durch ein Fenster entgegen zu nehmen. Allerdings solle von dieser Möglichkeit nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn die Unterlagen nicht per Post oder E-Mail an die Stadt geschickt werden könnten oder wenn zur Klärung weiterer Fragen ein persönlicher Kontakt erforderlich sei.