Harsewinkel (ei) - Auf das Gebäude des Türkisch-Deutschen Hilfs- und Kulturvereins Anadolu an der Adam-Opel-Straße in Harsewinkel ist bereits in der vergangenen Woche ein Buttersäureanschlag verübt worden. Jetzt ermittelt in dieser Sache auch der Staatsschutz in Bielefeld.