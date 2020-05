Berlin/Harsewinkel (dpa). Oliver Welke, Moderator der ZDF-Satiresendung „heute-show“, hat sich für die Solidarität nach dem Angriff auf Mitarbeiter bei Dreharbeiten in Berlin am 1. Mai bedankt. Es seien viele solidarische Grüße und Genesungswünsche eingegangen, sagte Welke in der Sendung am Freitagabend.