Harsewinkel (gl) - Die Feuerwehr musste am späten Dienstagabend zu einem Brand im Harsewinkeler Ortsteil Greffen ausrücken. Wie es am Mittwochmorgen in einer Mitteilung der Polizei heißt, war der Brand gegen 23 Uhr im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Gutenbergstraße ausgebrochen.