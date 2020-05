Von einem Fernsehteam und Kameraleuten des technischen Anbieters „SchützenfestDaheim“ gefilmt, wurden Schützenmesse, Kranzniederlegung am Ehrenmal, Heimatabend, Getränkebringservice, Social-Media-Wettbewerbe, Grußbotschaften, Besuche bei Schützenmitgliedern, Musik von Spielmannszug und Blasorchester, der Auftritt des Kabarettisten Heinrich Schulte-Brömmelkamp, eine Ordensverleihung und Tombola sowie der abschließende Zapfenstreich in Echtzeit aus dem Greffener Bürgerhaus-Studio in die Welt gestreamt. Natürlich alles unter Berücksichtigung der aktuellen Hygiene- und Abstandsregeln. Über deren Einhaltung wachten nicht nur zwei Mitarbeiter von Ordnungsamt, sondern auch eine Streifenwagenbesatzung, die auf städtische Anordnung ausdauernd durch den Ort patrouillierten.

Partystimmung in so manchem Garten

Auch wenn in Greffen auf den ersten Blick nichts los war, so ging es in so manchem Garten hoch her. Der Schützen- und Heimatverein Greffen hatte dazu aufgefordert, das erste Online-Schützenfest ausschließlich aus den eigenen vier Wänden, dem Partykeller oder aus dem Garten über Fernsehen, Smartphone oder Tablet mitzuverfolgen und darauf zu achten, dass Abstand und erlaubte Personenzahlen eingehalten wurden. Dabei entpuppte sich so mancher Greffener als ideenreich, wie beim Klopapierrollen-Hochstapeln, diversen Tanzdarbietungen und einem „Corona-Königsschießen“ im Garten von Familie Buddenkotte zu sehen war. Mit einer Kinderarmbrust und Saugnapfpfeilen schossen sechs Bewerber auf einen Leichtbauadler. Am Ende ging der Schützenbruder Uwe Koch siegreich aus dem Spiel hervor. Allen Grund zur Freude hatte auch Berthold Pickhinke. Ihm überreichten die Reiteradjutanten Maximilian Hoberg und Dominik Düpmeier einen Verdienstorden, den ihnen zuvor Vereinspräsident André Lanwehr mit dem gebotenen Abstand übergeben hat.