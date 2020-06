Harsewinkel (dl) - Die Sanierung des Freibads in Harsewinkel verteuert sich weiter: So soll der Betriebsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 17. Juni, eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 150 000 Euro beschließen - und das, obwohl das Budget im Rahmen der Wirtschaftsplanberatungen für das Jahr 2020 bereits um 138 000 Euro erhöht worden war.