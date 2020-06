Harsewinkel (eff) - Wie lassen sich 5 Millionen Euro für die Sanierung des Harsewinkeler Hallenbads stemmen? Eine Frage, die im Betriebsausschuss am Mittwoch, 17. Juni 2020, ab 17 Uhr in der Mehrzweckhalle erörtert wird. Die Betriebsleitung hat jedenfalls eine weitere Förderoption in petto.

Unstrittig sei, dass im Hallenbad ein Sanierungsbedarf bestehe, heißt es in der Vorlage des Bäderbetriebs. Bereits in der Sitzung im März 2018 war dargelegt worden, dass die Kosten dafür 2,8 Millionen Euro plus Mehrwertsteuer betrügen.

Hallenbad abschnittweise sanieren

Als das Gremium Ende Januar 2019 tagte, schlug die Betriebsleitung aufgrund einer Neuerung im Förderprogramm „Soziale Integration im Quartier“ vor, ein Konzept erstellen zu lassen, das eine abschnittsweise Sanierung des Hallenbads beinhaltet. Hintergrund: Die Fördersummen aus dem Programm sind zu gering, als dass sie für das Gesamtmaßnahmenpaket reichen würden.

In der Sitzung wurde die Verwaltung beauftragt, eine Studie erstellen zu lassen. Beauftragt wurde das der Stadt bekannte Architekturbüro Pichler aus Hall in Tirol, Österreich. Die Zahlen liegen nun vor: Für den Bauabschnitt 1 – Eingangs-, Umkleide- und Sanitärbereich – errechneten die Tiroler 1,94 Millionen Euro brutto und für den zweiten Abschnitt – die Schwimmhalle – 3,1 Millionen Euro.

Außer dem erstgenannten Fördertopf entdeckte die Betriebsleitung laut Vorlage eine weitere Option für eine Bezuschussung. Im Rahmen des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (Isek) für die Stadt Harsewinkel habe sich herausgestellt, dass auch die Sanierung des Bads in dieses Programm aufgenommen werden könne. Mit dem Isek soll ein Fahrplan für die bauliche Entwicklung der Innenstadt für die nächsten acht Jahre aufgestellt werden (diese Zeitung berichtete). Das Konzept erstellt die DSK Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft, Büro Bielefeld, in Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro Tischmann Loh mit Sitz in Rheda-Wiedenbrück.

Fördersatz liegt bei 50 Prozent

Die von der Stadtverwaltung beabsichtigte Aufnahme der Sanierung ins Isek ist Voraussetzung für die Beantragung und Bewilligung von Fördermitteln aus den Töpfen des Landes und des Bundes. Der Fördersatz für Harsewinkel beträgt zurzeit 50 Prozent.

Es ist vorgesehen, den Isek-Fahrplan dem Rat in der Sitzung am 7. Oktober zum Beschluss vorzulegen. Zuvor soll am 27. August die Beratung im Planungs- und Bauausschuss erfolgen. Die Stadt betont, dass sie mit der Aufnahme in den Maßnahmenkatalog des Isek noch keine Verpflichtung zur Umsetzung des Sanierungsplans eingehe.