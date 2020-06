Wilhalm wird in rotes Licht getaucht

Harsewinkel (gl) - Der Harsewinkeler Kultur- und Bildungsverein (Kubi) möchte sich mit der gesamten Veranstaltungswirtschaft solidarisch zeigen und an der Aktion „Night of Light“ teilnehmen, um auf ihre dramatische Lage in der Corona-Krise hinzuweisen.