„Aufgrund der aktuellen Lage bleibt unser Hallenbad bis auf Weiteres geschlossen.“ Nach der Corona-Pause hatte das Hallenbad erst Anfang Juni wieder geöffnet. In Folge des Corona-Ausbruchs im Schlachtbetrieb Tönnies in Rheda hat die Landesregierung nach den Schul- und Kita-Schließungen am Dienstag die zweite Stufe des Lockdowns aktiviert. Damit gelten in den Kreisen Gütersloh und Warendorf wieder schärfere Einschränkungen – zunächst bis Dienstag, 30. Juni.

Sport und Kultur in geschlossenen Räumen unzulässig

Laut Verordnung des Landes ist Sport und Kultur in geschlossenen Räumen unzulässig – und demnach müssen auch das Hallenbad und die Sporthallen schließen. Das gilt auch für das Fitnessstudio.