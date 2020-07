Das wollte die Jazzband The Sazerac Swingers so nicht stehen lassen. Und so planen die Formation und die Hotel-Residence Klosterpforte für Samstag, 8. August, ein spezielles Picknick-Konzert im Innenhof vor der romantischen Kulisse der Alten Abtei.

Eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen

Das Sazerac-Sommer-Picknick beginnt um 17 Uhr und endet in den frühen Abendstunden. Einlass ist ab 16 Uhr. Trotz aller Hygiene- und Infektionsschutz-Regeln wollen die Veranstalter eine außergewöhnliche Atmosphäre schaffen. Snacks und kühle Getränke werden an diversen Verpflegungsstationen angeboten. Die Konzert-Besucher können es sich dann entweder klassisch im Gartenstuhl oder auf mitgebrachten Decken gemütlich machen und dabei das erste Konzert der Sazerac Swingers seit März genießen. Die Alternative: Die Besucher können am festlich gedeckten Tisch ein sommerliches Drei-Gänge-Menü von Küchenchef Karsten Merker genießen.

Insgesamt 54 abgesagte Termine

Für die Sazerac Swingers ist dieses Konzert ein ganz besonderes, heißt es in der Mitteilung: Insgesamt 54 abgesagte Termine schlagen in diesem Jahr bereits zu Buche, darunter Tourneen in die Schweiz und nach Frankreich, wo sie eigentlich auch am 8. August hätten auftreten sollen. Die Corona-Pandemie hat durch alle Pläne einen Strich gemacht. Jetzt möchte die Band mit dem Konzert ein bisschen Lebensfreude zurückgewinnen und an das Publikum weitergeben. Die Teilnehmerzahl ist auf 100 Besucher begrenzt. Desinfektionsmittelspender stehen bereit. Die Hygienevorschriften würden gewährleistet.

Konzertkarten für 23 Euro

Die Konzertkarten sind für 23 Euro zu haben. Es gibt keinen Vorverkauf, sondern nur Abendkasse mit namentlicher Reservierung, um vor Ort eine Teilnehmer-Rückverfolgung zu ermöglichen. Es wird um eine verbindliche Reservierung gebeten – entweder bei der Klosterpforte, w 05247/7080 oder per E-Mail an post@klosterpforte.de, oder über die Sazerac Swingers per E-Mail an info@sazeracswingers.com. Interessenten sollten die Namen angeben und ob nur das Konzert gewünscht wird oder auch das Drei-Gänge-Menü. Falls es regnen sollte, gibt es am 15. August einen Alternativtermin.