Harsewinkel (gl) - In Harsewinkel ist jetzt am Prozessionsweg 41 eine neue DHL-Packstation in Betrieb genommen worden. Am Rewe-Markt werde so ein Paketempfang und -versand rund um die Uhr ermöglicht, heißt es am Donnerstag in einer Mitteilung der Deutschen Post DHL Gruppe.