Der Unfall ereignete sich im Kreuzungsbereich der Brockhäger Straße und Max-Planck-Straße. Nach Angaben der Polizei wollte der 46-jähriger Pkw-Fahrer aus Harsewinkel, der mit seinem Peugeot von der Max-Planck-Straße kam, nach links in Richtung Harsewinkel abbiegen. Dabei übersah er den von rechts, aus Richtung Brockhagen kommenden Hondafahrer.

Motorrad schleudert in Graben

Der Zweiradfahrer prallte zunächst in die Beifahrerseite des Autos und schleuderte dann nach rechts in einen Graben. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde der Motorradfahrer nach einer ersten Untersuchung vor Ort mit einem Rettungswagen in ein Gütersloher Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Peugeots blieb unverletzt und konnte seine Fahrt fortsetzen.

Straße gesperrt

Das nicht mehr fahrbereite Zweirad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von rund 9500 Euro.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung des Motorrades wurde der Unfallbereich kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt.