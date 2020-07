Das sagte der Sprecher des AfD-Kreisverbands, Johannes Brinkrolf, am Donnerstag auf Nachfrage dieser Zeitung. Ziel sei es aber, alle 16 Wahlbezirke abzudecken, so Brinkrolf.

Zweite Wahlversammlung am Sonntag

Und deshalb findet am Sonntag, 26. Juli, eine zweite Wahlversammlung beim Harsewinkeler AfD-Bundestagsabgeordneten Udo Hemmelgarn statt. „Wir haben noch weitere Interessenten“, kündigte Johannes Brinkrolf am Donnerstag an. So oder so: „Wir würden auch mit elf Kandidaten bei der Kommunalwahl antreten“, stellte der Sprecher des AfD-Kreisverbands klar.

Reserveliste steht

Eine Reserveliste stehe ebenfalls: Auf Platz eins findet sich der selbstständige Kaufmann Udo Hemmelgarn, der 2013 zu den Gründungsmitgliedern der Alternative für Deutschland zählte. Auf den weiteren Plätzen folgen Eugen Penner (2), Waldemar Schell (3), Alexander Schojan (4) und Viktor Roskop (5).

Anfang Juli war Antritt noch ungewiss

Anfang Juli machte Udo Hemmelgarn im Gespräch mit dieser Zeitung noch deutlich, dass der Antritt zur Kommunalwahl noch ungewiss sei. Der AfD-Stadtverband zähle 13 Mitglieder. Und nicht jeder sei bereit, zu kandidieren, so Hemmelgarn. Das habe mit zeitlichen und privaten Gründen oder auch mit dem Alter mancher AfDler zu tun. Weiter sagte Hemmelgarn vor zwei Wochen: „Nicht jeder will sein Gesicht zeigen.“ Die rechtspopulistische Partei in der Öffentlichkeit zu verkörpern, fällt einigen Mitgliedern offenbar schwer.