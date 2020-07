Harsewinkel (gl) - Ein gelber Radlader ist im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 8 Uhr, im Harsewinkeler Zentrum gestohlen worden. Wie die Polizei-Pressestelle am Dienstag mitteilte, stand er auf einem Baustellengelände an der Straße Am Pfingstknapp.