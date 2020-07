Marienfeld (gg) - Tödlich verunglückt ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer auf der Bielefelder Straße in Marienfeld. Er starb noch an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der junge Mann nach einem Überholmanöver in einer Kurve rechts von der Fahrbahn ab.