Mit dem 46-jährigen Isselhorster kommt ein weiterer erfahrener Polizeibeamter nach Harsewinkel. Seit 1996 ist Dirk Spiller im Wachdienst der Polizei im Kreis Gütersloh tätig. Von 1996 bis 2000 sowie von 2013 bis zu seinem Wechsel nach Harsewinkel war er in Halle eingesetzt. Zwischen den Jahren 2000 und 2013 war der Polizeihauptkommissar im Wachdienst in Gütersloh tätig.

„Immer wieder kam er dabei auch nach Harsewinkel, so dass er sich bereits gut auskennt“, heißt es in der Mitteilung der Pressestelle der Kreispolizeibehörde. Dirk Spiller lobte während des Besuchs des Landrats und des leitenden Polizeidirektors die gute Zusammenarbeit mit dem Ordnungsamt der Harsewinkeler Stadtverwaltung. Das habe ihn auch darin bestärkt, seinen Dienst in der Mähdrescherstadt zu versehen, machte Dirk Spiller deutlich.

Für die Bürger stehen die Polizeihauptkommissare Dirk Spiller, Klaus Stephan und Ludger Haase zwischen 8 und 15 Uhr zur Verfügung. Aber auch darüber hinaus, können telefonisch Termine vereinbart werden. Der Harsewinkeler Bezirksdienst an der Münsterstraße 8 ist unter 05247/927910, zu erreichen.