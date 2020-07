Harsewinkel (gg) - Ein Müllwagen ist am Donnerstagvormittag um 10.50 Uhr an der Straße Dieke in Harsewinkel in Brand geraten. 45 Einsatzkräfte der Löschzüge Harsewinkel und Marienfeld konnten die Flammen schnell mit Schaum löschen. Der Fahrer aus Langenberg blieb unverletzt.