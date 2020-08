Harsewinkel (gl). Eine 35-jährige Versmolderin ist am späten Montagabend bei einem Unfall in Harsewinkel schwer verletzt worden. Laut Polizei geriet sie mit ihrem Wagen auf der Hesselteicher Straße in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal vor einen Baum.