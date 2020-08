Einer von ihnen war sogar 61 Stundenkilometer schneller als die dort erlaubten 100 Kilometer pro Stunde. Die vier Raser erwartet nach Angaben der Polizei je ein Fahrverbot von einem Monat, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Dort wird jetzt häufiger geblitzt

Nachdem an der Harsewinkeler Straße in den vergangenen drei Monaten mehrere Fahrzeuge mit mehr als 190 Stundenkilometern gemessen wurden, wird dort künftig häufiger geblitzt, kündigt die Polizei an.