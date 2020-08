Von hinten wird das Kennzeichen fotografiert. Die Polizei war ebenfalls in Höhe United Paper an der Bielefelder Straße unterwegs und stoppte viele der gemessenen Fahrer und führte Aufklärungsgespräche, um neben Sanktionen auch eine Verhaltensänderung bei den Fahrern zu erreichen. Der Kreis Gütersloh arbeitet gemeinsam mit der Kreispolizeibehörde und Straßen NRW an Lösungen für die als Problemstrecke bekannte Straße.

Verkehrsunfälle mit furchtbaren Folgen

Ein kürzlich angeschafftes Verkehrsüberwachungsgerät wird erstmals in der Kurvenstrecke eingesetzt, speziell um Motorradfahrer zu überwachen. Immer wieder käme es in dem Bereich zu Verkehrsunfällen mit furchtbaren Folgen. Dessen Bilder treffe auch die Anwohner, schreibt der Kreis.

Am Tag des ersten Einsatzes wurden in Höhe United Paper an der Bielefelder Straße binnen drei Stunden 13 Motorradfahrer und 34 Autofahrer geblitzt, einer davon mit 116 Stundenkilometern bei erlaubten 70 Kilometern pro Stunde. Die Polizei wird mit dem Kreis Gütersloh weiterhin regelmäßig gezielte Verkehrskontrollen durchführen und konsequent gegen Raser vorgehen, teilt der Kreis mit.

Motorradfahrer besonders gefährdet

Landrat Sven-Georg Adenauer: „Ich habe Verständnis für Fahrspaß, der hört allerdings auf, wenn man sich selbst und andere gefährdet.“ Gerade Motorradfahrer seien besonders gefährdet. Aufgrund ihrer schmalen Silhouette würden sie erst spät von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen. Oft werde die Geschwindigkeit oder Entfernung auch falsch eingeschätzt. Zudem hätten Motorradfahrer nicht die Sicherheitseinrichtungen, die ein Auto bietet: Weder verfügen sie über eine Knautschzone noch eine Fahrgastzelle.

Seit Freitag wird zunächst der als Nico bekannte Blitzer die Geschwindigkeitskontrolle auf der Bielefelder Straße übernehmen. Verkehrsteilnehmer in beide Fahrtrichtungen werden kontrolliert. Anlieger hatten sich beschwert, dass die zugelassene Geschwindigkeit von 70 Stundenkilometer häufig überschritten werde.