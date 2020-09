Außer Pamela Westmeyer und der CDU-Vorsitzenden werden am Freitag auch der CDU-Landratskandidat Sven-Georg Adenauer sowie der Bundestagsabgeordnete Ralph Brinkhaus vor Ort sein. Im Anschluss an den Redebeitrag der CDU-Chefin ist ein Gespräch in Interview-Form mit Annegret Kramp-Karrenbauer, Sven-Georg Adenauer, Pamela Westmeyer und Ralph Brinkhaus geplant.

Raphael Tigges moderiert

Moderiert wird das Ganze vom CDU-Landtagesabgeordneten und Kreisvorsitzenden Raphael Tigges. Die Veranstaltung auf dem Alten Markt in Harsewinkel findet unter Beachtung der aktuellen Abstands- und Hygieneregelungen statt, wie die CDU mitteilt. Das heißt: Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht.