Brand in der Villa von Helmut Claas

Harsewinkel (jau) - In der Villa von Helmut Claas, die auf dem Firmengelände in Harsewinkel zu finden ist, hat es am Sonntag gebrannt. Der 94-jährige Unternehmer soll alles unversehrt überstanden haben. Gegen 15.30 Uhr soll das Feuer bemerkt worden sein. Zuerst rückte die Claas-Werksfeuerwehr aus.