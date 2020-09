Marienfeld (heu) - Im Himmel werde Bach, im Paradies dagegen Mozart gespielt, wird behauptet. Mit seinem Auftritt in der Abteikirche Marienfeld hat das A-Terra-Quartett diese These jüngst befeuert. Auf paradiesische Weise hat es die Zuhörer am Sonntag mit Mozarts Streichquartett B-Dur verwöhnt.