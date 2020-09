Nachdem sich bei der Schülerin, die sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte, Symptome gezeigt hatten, blieb sie zu Hause und ließ sich nach Informationen dieser Zeitung am Samstag vorsorglich testen. Das Ergebnis: positiv.

„Wir äußern uns aus Datenschutzgründen nicht zu einzelnen Ausbruchsgeschehen“

Der Pressesprecher des Kreises, Jan Focken, ging am Dienstag nicht näher auf den Corona-Fall in Harsewinkel ein: „Wir äußern uns aus Datenschutzgründen nicht zu einzelnen Ausbruchsgeschehen.“ Ob die mobilen Teams des Kreises auch an der Harsewinkeler Gesamtschule groß angelegte Corona-Tests durchführen, konnte Focken am Dienstagmorgen noch nicht sagen: „Heute testen die mobilen Teams am Städtischen Gymnasium in Gütersloh.“ Am Städtischen Gymnasium gab es bereits zwei Corona-Fälle.