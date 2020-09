Forscher entdecken Mittelalter-Siedlung in Harsewinkel

Harsewinkel (epd). Forscher haben in Harsewinkel Überreste einer Siedlung aus dem Mittelalter entdeckt. In einem Neubaugebiet seien auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern rund 400 archäologische Funde freigelegt worden, teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag mit. Diese gäben Einblick in eine bisher unbekannte Siedlung aus dem 9. bis 12. Jahrhundert.

Von Westfalen-Blatt