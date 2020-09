Harsewinkel (jau) - Wer schnell ist, kann am Donnerstag, 1. Oktober, noch einen der letzten von der Stadt bezuschussten Corona-Einkaufsgutscheine im Verkaufsbüro an der Münsterstraße ergattern. Dann werden die restlichen Exemplare verkauft. „Danach ist Schluss“, so Bernhard Brockmann (Verkehrsverein).