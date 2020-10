Zusammen mit den Kollegen Klaus Stephan und Ludger Haase ist das Bezirksdienstteam damit wieder komplett. Seit 1996 ist Dirk Spiller im Wachdienst der Polizei im Kreis Gütersloh tätig. Von 1996 bis 2000 und von 2013 bis zu seinem Wechsel nach Harsewinkel war er in Halle eingesetzt. Dazwischen war er von 2000 bis 2013 im Wachdienst in Gütersloh. Immer wieder war er dabei auch in Harsewinkel.

Nach Besonderheiten seit seinem Amtsantritt befragt, lobt Dirk Spiller vor allem die Freundlichkeit, die ihm von Bürgern entgegengebracht wird. Der Beamte hofft, dass dieses freundliche und unkomplizierte Miteinander künftig genauso Fortbestand haben wird wie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Außendienstmitarbeitern des Ordnungsamts der Stadtverwaltung. Mit ihnen führen die Bezirksbeamten je nach Bedarf und Anforderung, gemeinsame Streifendienste durch.

Zu den weiteren Aufgaben von Dirk Spiller und seinen Kollegen zählen auch Besuche in Kindergärten und Schulen, Unterstützungen bei der Schulwegsicherung, Kontrollen an sozialen Brennpunkten, generationsübergreifende Präventionsarbeit, Beratungsgespräche nach Straftaten und Vollstreckungsmaßnahmen. Zudem können die gut vernetzten Beamten umfassende Hilfsangebote vermitteln. Bei ihren Einsätzen sind die Beamten aber nicht nur mit dem Auto in den drei Ortsteilen unterwegs.

Auch zu Fuß, mit dem Roller oder mit dem Fahrrad sorgen sie für Sicherheit und Ordnung. Schnell wird dabei deutlich, dass Dirk Spiller in Harsewinkel angekommen ist, denn nach eigener Aussage möchte er in der Mähdrescherstadt bis zum Ruhestand bleiben. Und das nicht nur, weil er nach vielen Jahrzehnten anstrengendem Schichtdienst nun in den Tagesdienst gewechselt hat, sondern vor allem, weil er als „Dorfsheriff“ ein wichtiges Bindeglied zwischen Bevölkerung und Polizei ist.

„Gerade Gespräche mit den Bürgern finde ich sehr wichtig. Denn nur so erfährt man, was sie bewegt. Deshalb ist Ansprechen auch erwünscht“, betont Dirk Spiller. Erreichbar sind die drei Polizeihauptkommissare Dirk Spiller, Klaus Stephan und Ludger Haase montags bis donnerstags zwischen 8 und 15 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr.