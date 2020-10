Brockmann stellte aber im Gespräch mit dieser Zeitung klar, dass der Vorstand intensiv daran arbeite, dass der Lichterabend am Freitag, 6. November, trotz der steigenden Corona-Infektionszahlen stattfinden könne.

„Die Ausgangssituation erwies sich bereits am Dienstag als schwierig“

Die Standbetreiber des Weihnachtsmarkts hatten sich am vergangenen Dienstag mit den Verantwortlichen der Stadt und des Verkehrsvereins in der Mehrzweckhalle getroffen, um gemeinsam über ein mögliches Konzept unter Corona-Bedingungen zu diskutieren. „Die Ausgangssituation erwies sich bereits am Dienstag als schwierig. Das Bühnenprogramm musste bereits gestrichen werden, um auf dem Alten Markt Ansammlungen und Gedränge vor der Bühne zu vermeiden. Mehr als die Hälfte der Büdchenbetreiber hatte bereits im Vorfeld abgesagt, vor allem die Kreativ-Stände. Damit verblieben vor allem Getränke- und Imbiss-Stände, die durch Corona eine aufwendige Handhabung erfordert hätten“, so Brockmann.

Einige Ideen sind entwickelt worden

Trotzdem wollte der Verkehrsverein gemeinsam mit den Betreibern Wege finden, „in Harsewinkel vor Weihnachten schöne, besinnliche und gesellige Stunden – soweit mit den Schutzmaßnahmen vereinbar – anbieten zu können“. Im Gespräch mit den Vereinen und Gruppen sind einige Ideen entwickelt worden, die die Verantwortlichen interessant fanden und auf Machbarkeit prüfen wollten. Bernhard Brockmann: „Aufgrund der derzeitigen dynamischen Lage gibt es ständig Änderungen. Und die Maßnahmen überschlagen sich fast täglich. Vor einigen Tagen haben wir motiviert angefangen, die offenen Fragen zu klären und die Rahmenbedingungen abzuklopfen.“ Jetzt seien wieder ein paar Tage vergangen. „Und aktuell stellt sich die Situation so dar, dass es keinen Weihnachtsmarkt in Harsewinkel geben kann und wird“, heißt es in dem Schreiben an die Standbetreiber.

„Leider macht uns das leidige Virus einen Strich durch die Rechnung“

Der Verkehrsverein hätte denjenigen, die alle Jahre wieder einen großen Anteil an einem erfolgreichen und stimmungsvollen Markt leisten, gern die Möglichkeit gegeben, auch unter den derzeit widrigen Umständen ihre Angebote für die Bürger zugänglich zu machen. „Leider machen uns allerdings das leidige Virus und die derzeit sprunghaft ansteigenden Fallzahlen einen Strich durch die Rechnung. Die Lage ist zu unübersichtlich. Und zurzeit ist keine Prognose möglich“, so Bernhard Brockmann.

Verkehrsverein hofft jetzt auf 2021

Er machte auch deutlich, dass der Verkehrsverein bedauere, „die Veranstaltung nun endgültig absagen zu müssen“. Gern hätte man den Umständen getrotzt und einen – wenn auch anderen – Weihnachtsmarkt auf die Beine gestellt, schreibt der Verkehrsverein. Es bleibe den Verantwortlichen derzeit nichts anderes übrig, als auf 2021 zu hoffen.