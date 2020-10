„Mit der geänderten Zutrittsregelung für das Bürgerbüro reagieren wir auf die steigenden Infektionszahlen insgesamt, insbesondere aber auf die Feststellung der Gefährdungsstufe zwei im Kreis Gütersloh“, teilt Christoph Dammann vom Fachbereich Steuerung/Interne Dienste mit.

Lockerungen werden wieder zurückgenommen

Dammann weiter: „Wir haben diese Art der Zutrittsregelung bereits in den Monaten März und April getroffen, seitdem aber immer weiter gelockert, um auch wieder freie Öffnungszeiten anzubieten.“ Aktuell sehe sich die Stadt aber veranlasst, diese Lockerung wieder zurückzunehmen. „Es gilt, die Begegnungen im und vor dem Bürgerbüro so gering wie möglich zu gestalten. Und in Anbetracht der einsetzenden Witterung halten wir es auch nicht mehr für zumutbar, die Bürger lange Zeit im Freien warten zu lassen“, betonte Christoph Dammann.

Besucher werden an der Tür abgeholt

Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros sind weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten unter 05247/935200 erreichbar. Die Termine können telefonisch oder per E-Mail an kontakt@harsewinkel.de vereinbart werden. Die Bürger würden zu den Terminen an der Tür des Rathauses II abgeholt und nach dem Termin wieder hinausbegleitet, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung, die um Verständnis für diese Maßnahme bittet.