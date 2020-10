„Alte Möbel haben mich schon in meiner Jugend fasziniert“, sagt der Restaurator. Und diese Begeisterung ist es auch, die den 60-Jährigen antreibt. „Etwas Idealismus ist wichtig. Man bekommt nicht jede Minute, die man in ein Möbelstück investiert, auch bezahlt“, sagt der Marienfelder. Am Ende zähle das gute Ergebnis. Die damit verbundene Zufriedenheit über das Geschaffene stelle schließlich auch eine Art Bezahlung dar.

Wichtig beim Restaurieren ist es, sich mit den alten Techniken zur Herstellung auszukennen. Mit welchem Leim werden die Hölzer verbunden oder mit welchen Lacken sind die Oberflächen der Möbel versiegelt worden. Schnell sei etwas kapputtrestauriert. Ein Beispiel hat Johan Kemper in seiner Werkstatt stehen. Die linke Tür des alten Stücks, das ihm heute als Werkstattschrank dient, wurde zur Entfernung der Beschichtung von jemandem mit einem Schab-Eisen bearbeitet. Außerdem wurde das darunterliegende Holz verätzt.

Johan Kemper geht vorsichtig an die Sache heran. Mit Lösungsmitteln prüft er an unsichtbaren Stellen, um welche Art Lack es sich handelt und ob er nur aufgearbeitet werden muss oder eine komplette Neubeschichtung nötig ist. So besteht zum Beispiel die Möglichkeit, Schellack durch Bedampfen mit Ethanol zu regenerien. Zudem stellt er fest, um welche Holzart es sich handelt, ob 0,65 Millimeter dünnes Messerfurnier oder das zwischen 1,5 und 2,5 Millimeter dicke Sägefurnier verwendet wurde. Erst wenn alle Unklarheiten beseitigt sind, dann macht er sich an die Arbeit.

Dabei soll das Werkstück nicht totrestauriert werden. Es gehe nicht darum, aus Alt wieder Neu zu machen. Makelloser Hochglanz sei unpassend. „Man soll Möbeln ihr Alter auch ansehen. Die echte Patina ist schnell zerstört, und die kriegt man nicht willkürlich hin“, sagt Johan Kemper. An einem historischen Möbelstück solle so viel wie nötig und so wenig wie möglich gearbeitet werden. Auch moderne Lacke und Leime seien tabu. Die Verbindung soll sich für spätere Arbeiten wieder lösen lassen. Und das funktioniert nur mit einem Leim, wie er auch früher eingesetzt wurde.

Entscheidend für den Erfolg einer Restaurierung ist auch der Einsatz der passenden Holzart. Sinnvoll sei der Einsatz eines älteren Furniers. Das Holz besitze dann eine ähnliche Farbe wie das an dem Möbelstück. Aus diesem Grund besitzt Johan Kemper einen großen Fundus alter Furniere. Auch Mahagoni, das heute gar nicht mehr gehandelt werden darf. „Es wurde aus einem alten englischen Tisch geschnitten.“