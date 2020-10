Diese Zeitung ruft deshalb die Leser aus Harsewinkel, Marienfeld und Greffen mit der Foto-Aktion „Der Herbst zeigt sich von seiner schönsten Seite“ dazu auf, mit der Kamera oder dem Smartphone auf Foto-Pirsch zu gehen – entweder bei einem langen Spaziergang oder vor der eigenen Haustür.

Die schönsten eingereichten Impressionen werden veröffentlicht

Die ansprechendsten Impressionen sollen dann auch veröffentlicht werden. Der Herbst ist Pflanz- und Bastelzeit, aber auch die Zeit des Vogelzugs in Richtung Süden. Es ist die Jahreszeit, in der sich Igel ihr Winterquartier suchen, in der die Blätter durch die Luft wirbeln und die Sonne tief steht.

Natur hilft den Motiv-Jägern auf die Sprünge

Trotzdem keine Idee für ein Foto? Die Natur hilft den Motiv-Jägern derzeit mit ihrer Farbenpracht ganz von allein auf die Sprünge. Einige Inspirationen: der Blätterwald, herbstliche Blumenarrangement zu Hause, Kürbisse (vielleicht garniert mit einem passenden Rezept) oder Wildtiere wie Hasen, Rehe oder Eichhörnchen, eben all das, was einem derzeit vor die Linse kommt. Also, ab an die frische Luft, den Spaziergang genießen und nach dem besten Herbst-Motiv Ausschau halten.

Fotos einfach mailen

Und wohin mit den Fotos? Die Leser können die Bilder per E-Mail an gt@die-glocke.de schicken – versehen mit dem Namen, dem Wohnort und einer kurzen Bildbeschreibung (Wo und wann ist das Foto entstanden? Was zeigt das Motiv? . . .)