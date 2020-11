Marienfeld (gl) - Im Zeitraum zwischen Montag, 17.30 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, sind Einbrecher in eine Fertigungshalle an der Von-Liebig-Straße In Marienfeld eingedrungen. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schnitten die Kriminellen einen Teil der Dämmung auf, um in das Gebäude zu gelangen.