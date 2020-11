Zudem befanden sich im Umfeld der Gartenlaube mehrere geparkte Autos, von denen ein Fahrzeug ebenfalls von den Flammen beschädigt wurde. Personen kamen nicht zu Schaden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei auf rund 28 000 Euro.

Streit mit dem Anwohner

Aussagen zur Brandursache konnten die Beamten zunächst nicht machen. Jetzt konnte das Ganze aber aufgeklärt werden: Zwei Jugendliche (16 und 17 Jahre alt) und eine Heranwachsende (19 Jahre) räumten in Vernehmungen ein, das Feuer an der Gartenlaube gelegt zu haben. Die drei in Harsewinkel wohnhaften Tatverdächtigen gerieten eigenen Angaben nach zuvor in Streitigkeiten mit einem Anwohner des Hauses neben der Gartenlaube.

Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung

Nun müssen sich die jungen Harsewinkeler in einem Strafverfahren wegen vorsätzlicher Brandstiftung verantworten, teilte die Polizei mit.