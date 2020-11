Harsewinkel (gl) - Die Polizei ist am Donnerstag um 18.44 Uhr über eine Körperverletzung in Harsewinkel informiert worden. Ein Harsewinkeler (30) wurde von einem ihm nicht bekannten Mann, dem späteren Schläger, auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Straße Berliner Ring angesprochen.