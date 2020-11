Harsewinkel (gl) - Einen offenen Brief zur Schulpolitik in der Pandemie hat der Rektor des Gymnasiums, Lambert Austermann, an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet und Schulministerin Yvonne Gebauer geschickt - „in Sorge um den Fortbestand des Unterrichts und die Gesundheit aller Menschen in den Schulen“.