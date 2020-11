Harsewinkel (gl/jau) - In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in das Pflaster eines Wendehammers an der Lessingstraße ein Mosaik eingefügt. Das Motiv ist die Friedenstaube von Picasso. Für den Weltfriedenskongress 1949 in Paris wurde von Pablo Picasso die Silhouette einer Taube entworfen.