Aus Trockendock wird Ankerplatz

Das sagt die Jugendhausleiterin Anna-Katharina Lindemann im Gespräch mit dieser Zeitung. Der Name Trockendock sei durch das ganze Hin und Her in der Standortfrage negativ besetzt.

„Die Kinder und Jugendlichen konnten eigentlich gar nichts mit dem Namen anfangen“

„Außerdem konnten die Kinder und Jugendlichen eigentlich gar nichts mit dem Namen anfangen. Deshalb haben wir uns für den Ankerplatz entschieden“, so Anna-Katharina Lindemann. Und dennoch: Etwas vom alteingesessenen Namen bleibt trotzdem. Im Ankerplatz heißt ein Raum nun Trockendock. Die Jugendlichen haben dafür extra ein Schild gestaltet. „Das Alte bleibt immer noch ein Teil vom Neuen“, freut sich die Jugendhausleiterin über den Neustart in den eigenen Räumlichkeiten. Zur Erinnerung: Als Übergangslösung hatte das Trockendock, das in evangelischer Trägerschaft ist, Asyl im katholischen Pfarrheim St. Marien gefunden.

Besucher helfen beim Umzug

Den Umzug in die neuen Räumlichkeiten Im Kreuzteich 33 haben Anna-Katharina Lindemann, Mitarbeiter Sebastian Thiele und Honorarkraft Lia Zöllner zusammen mit 20 Kindern und Jugendlichen von 7 bis 18 Jahren in den Herbstferien bewerkstelligt. „Wir haben Kisten gepackt, Möbel geschleppt, Regale aufgebaut und die riesigen Sofas zigmal umgestellt“, berichtet die Jugendhausleiterin. Und auch die große Wand wurde von den jungen Besuchern gemeinsam gestaltet. Eigentlich war jetzt auch eine kleine Eröffnungsfeier geplant.

Videos statt Eröffnungsfeier

„Das musste leider coronabedingt ausfallen. Stattdessen haben die Jugendlichen am Freitag Videos aufgenommen, um die Räume digital auf Instagram vorzustellen“, sagt Anna-Katharina Lindemann. Sie kündigte aber an, dass der Tag der offenen Tür im nächsten Jahr nachgeholt werden soll.

Geöffnet, aber mit Einschränkungen

Ist denn das Jugendhaus im Lockdown light geöffnet? Ja. „Wir dürfen weitermachen, allerdings mit Einschränkungen“, sagt die Leiterin. So finden derzeit nur der Jungentreff (donnerstags von 16 bis 18.30 Uhr) und der Mädchentreff (freitags von 15 bis 17 Uhr) statt – ab Klasse fünf. Wer teilnehmen möchte, muss sich anmelden. Maximal acht Kinder und Jugendliche dürfen derzeit die Einrichtung besuchen. Es besteht Masken- und Abstandspflicht. „Es ist schon traurig, dass wir den Neustart mit so vielen Einschränkungen haben. Aber das geht im Moment nicht anders“, so Lindemann.

Für Treffs anmelden

Wer sich anmelden möchte, kann das unter 01515/4942092 (Anna-Katharina Lindemann), per E-Mail an info@jugendhaus-ankerplatz.de oder übers Internet machen. www.jugendhaus- ankerplatz.de

Aktionen für Kinder vor Weihnachten geplant

Jugendhausleiterin Anna-Katharina Lindemann würde auch gern in diesem Jahr noch etwas für die jüngeren Kinder im Grundschulalter anbieten. Ab dem 30. November soll es drei Montagstermine zum Thema Weihnachten mit jeweils acht Mädchen und Jungen geben. Geplant sind Bastelaktionen und eine Rallye, wenn das die Corona-Richtlinien dann erlauben.

Im Regelbetrieb soll deutlich mehr stattfinden

Weitere Öffnungszeiten sollen folgen, sobald die Beschränkungen es wieder zulassen. „Im Regelbetrieb sind viele offene Treffs für Jugendliche, ein Kindertreff, ein Jungs- und ein Mädchentreff geplant. Ich hoffe, dass wir 2021 durchstarten können“, so Lindemann, die viele Ideen hat.

Eigenes Label des Jugendhauses

Eine davon: Das Jugendhaus Ankerplatz möchte eigene Fan-Produkte herausbringen. Ob Pullover, T-Shirts oder Mützen: „Wir planen gerade, welche Teile bei uns demnächst erworben werden können.“ Doch es gibt schon jetzt etwas aus dem eigenen Label: Die ersten 150 Besucher bekommen vom Ankerplatz-Team ein Armband mit neuem Logo geschenkt.