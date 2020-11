Produktion soll für Umbau 22 Wochen ruhen 

Der Grundgedanke ist, die Fertigungslinie von zwei Strängen auf einen umzubauen. In der ersten Phase wurden unter anderem ein Teil eines neuen Flurfördersystems installiert sowie ein neuer Prüfstand errichtet. Das Fördersystem setzt nicht mehr auf im Boden eingelassene Transportketten, sondern auf Zugwagen mit Akkubetrieb. Auf den Wagen liegt das Heck der Mähdrescher, die so rückwärts durch die Halle gezogen werden. Die Zugwagen orientieren sich an Magneten, die im Boden eingelassen sind. „Meines Wissens nach werden im Automobilbereich nur bei Porsche Fahrzeuge auf einem fahrerlosen Transportsystem montiert“, sagt Geschäftsführer Kai Gieselmann.

Startschuss fällt am 21. Juni

Am 21. Juni startet der zweite Bauabschnitt. Dann wird eine 15 000 Quadratmeter große und rund 6 Meter hohe Halle, in der sich momentan noch die alten Montagebänder befinden, abgerissen. Anschließend wird eine neue Halle mit weniger Stützpfeilern und einer Höhe von 14 Metern errichtet. Die Fundamente für den Neubau sind bereits erstellt worden. Am 21. November soll die Fertigung wieder laufen. In den 22 Wochen ruht die Mähdrescherproduktion. Es sollen Maschinen auf Vorrat produziert werden, um die Pause zu überbrücken.

Das Bauen ist die eine Sache, eine andere ist die neue Produktion. „Das Einführen der neuen Arbeitsabläufe wird eine Herausforderung sein“, sagt Montageleiter Bernd Schapmann. Und Fertigungsleiter Stefan Schulte nennt den Grund für den Umbau: „Wir haben Harsewinkel ja lange als modernster Mähdrescherstandort weltweit verkauft. In letzter Zeit sind wir etwas zurückgefallen.“ Sprich, die ganze Fertigung soll flexibler werden, mit einer höheren Stückzahl und einem kürzeren Takt. Der Fertigungsleiter spricht von einer halben statt einer Stunde. Künftig können auf der Fertigungslinie auch zwei Modelle im Mix gefahren werden. Die Mähdreschermodelle Avero und Dominator laufen aus. Künftig sollen auf der neuen Fertigungsstraße der Tucano und der Lexion gebaut werden.

Mit den Vorfertigungen dauert die Produktion eines Mähdreschers sieben Tage. Auf der Fertigungsstraße befindet sich die Maschine für zwei Tage. Alle halbe Stunde fährt ein Mähdrescher vom Band. Arbeitsplätze sollen durch den Umbau nicht eingespart werden. Allenfalls durch natürliche Fluktuation. „Vielleicht wird dann der eine oder andere Arbeitsplatz nicht wieder besetzt“, sagt Kai Gieselmann.

Neues Farb- und Lichtkonzept

„Ein Mähdrescher ist eine Fabrik auf Räder.“ Damit verweist Geschäftsführer Kai Gieselmann auf die Komplexität der Landmaschine sowie einen ausgeklügelten Produktionsablauf. Das ist auch der Grund, weshalb im kommenden Jahr die Produktionshalle abgerissen und neu aufgebaut wird. „Man kann das nicht einfach am Ende irgendwo dranstöpseln“, erklärt Kai Gieselmann.

Hinter dem Fertigungsleiter Stefan Schulte liegen hektische Monate. „Weil viele Dinge zur gleichen Zeit passiert sind“, sagt er. Die Fortführung des Umbaus im kommenden Jahr sei nicht so intensiv. Die Herausforderung liege eher in der Logistik beim Leerräumen der alten Halle und der Lagerung der Einrichtung. Zufrieden ist der Fertigungsleiter mit dem neuen Farb- und Lichtkonzept. Moderne LED-Leuchten wurden mit einem hellen Farbton kombiniert. „Für die Mitarbeiter ist das ein Gewinn“, so Schulte.

Weltweit beschäftigt Claas 11 400 Mitarbeiter. An dem Standort in Harsewinkel sind es rund 3300. 2000 davon arbeiten in der Produktion. In der Mähdrescherproduktion sind es allein 300. Hinzukommt der sogenannte Rohbau. Dort arbeiten 500 Mitarbeiter. Davon sind 300 für das Schweißen zuständig. Zusätzlich kommen rund 35 Schweißroboter zum Einsatz. Stefan Schulte ist stolz auf die hohe Fertigungstiefe bei den Mähdreschern.