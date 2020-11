Um aber den Kubi-Lichtwürfel nicht unbeachtet in der Versenkung verschwinden zu lassen, haben die Konstrukteure Ulrich Müller, Ralf van Roje und Heinz Petermann nach Alternativen gesucht.

Und dank Petra Haverkemper, Leiterin der Städtischen Bücherei, haben die Kubi-Mitglieder auch eine Lösung gefunden. Bis Mittwoch, 23. Dezember, können Interessenten die Installation zu den üblichen Öffnungszeiten, in der Lesemulde der Bibliothek in Brentrups Garten bestaunen. Ausstaffiert mit sehenswerten Farbspielereien und lichtstarken Naturthemen, dynamischen Geometrie- und 3D-Installationen entführt der Kubi-Lichtwürfel seinen Betrachter in einen farbenfrohen Mikrokosmos rund um Licht, Erleben und Sehen.

Insgesamt 24 Hochleistungsscheinwerfer beleuchten die vier Wände mit den verschiedenen Motiven. „Die erste Idee dazu hatten wir vor rund einem Jahr. Seit September haben wir uns dann mehrfach in der Woche in der Scheune von Wilhalm getroffen, um am Lichtwürfel zu arbeiten“, sagt Heinz Petermann. Ulrich Müller zollt der Stadt Harsewinkel dafür einen besonderen Dank. Denn um die Arbeiten an dem 1,70 Meter langen, 1,70 Meter breiten und 2,50 Meter hohen aus Sperrholzplatten und Dachlatten gefertigten Würfel ungehindert fortsetzen zu können, brauchte es einen ausreichend großen und trockenen Platz.

Während Ralf van Roje für die Stichsägearbeiten verantwortlich war, kümmerte sich Ulrich Müller vorzugsweise um die Technik und passende Ausleuchtung der Arrangements. Heinz Petermann ließ indes seinen kreativen Talenten freien Lauf und designte geometrische Anordnungen, Schattendarstellungen und 3D-Objekte. Wichtig seien ihm dabei auch Raumtiefe und verschiedene Ebenen gewesen, um den Motiven eine gewisse Lebendigkeit und Ausdrucksstärke zu verleihen. Ein integrierter Fernseher zeigt kurze Diashows.

Im Gesamtkonzept entstand ein Lichtwürfel, dessen Darstellungen und Farben durch eine kraftvolle Dynamik aber auch mit ausbalancierten Harmonie-Einflüssen besticht. „In jedem Fall ist der Würfel für Menschen jeden Alters schön anzusehen. Ein Rundgang bietet in jedem Fall ein faszinierendes Farbenspiel, das nachhaltige Wirkung verspricht“, so Heinz Petermann.

Um den Lichtwürfel beim Lichterabend 2021 in der Harsewinkeler Fußgängerzone zeigen zu können, sucht das Trio derzeit nach einem trockenen Unterstellplatz. Wer einen Platz in einer Scheune oder Halle anzubieten hat, kann sich in der St.-Lucia-Bücherei melden.