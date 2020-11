„Das ist eine schmerzhafte Zeit für uns“

Zwar habe sich der Verein bemüht, einiges auf die Beine zu stellen. Doch man habe notgedrungen nahezu alle geplanten Termine absagen müssen, sagt Kiffmeyer. Aber Not macht erfinderisch. Und so wurden beispielsweise zum abgesagten Schützenfest kleine Überraschungspakete verteilt. „Von dem Erlös wurde übrigens in der vergangenen Woche am Bürgerhaus eine Rotbuche von uns gepflanzt“, berichtet der Vorsitzende. Der Baum soll in einigen Jahren beim Schützenfest Schatten spenden. Einige kleine Aktionen konnten dafür stattfinden: etwa Mal- und Fotowettbewerbe, ein kleiner Beitrag zum Volkstrauertag sowie die Pflege der Kreisverkehre.

Keine Veranstaltung des Spielmannzugs

Anders lief es für Markus Homeyer vom Spielmannszug. „Leider haben wir das ganze Jahr keine Veranstaltungen durchgeführt“, sagt er. „Gefreut hatten wir uns, als wir nach den Sommerferien am Bürgerhaus im Freien unsere Übungsabende wieder aufnehmen konnten. Gerade für die jungen Mitglieder, die das Musizieren noch lernen müssen, ist das Üben besonders wichtig.“

Wenigstens einige Treffen konnte Gertrud Wagner mit der Volkstanzgruppe abhalten – entweder auf Abstand im Freien oder in der Turnhalle. „Dadurch hatten wir immerhin einige Maskenbälle“, sagt Gertrud Wagner.Ein wenig trainieren konnte auch Björn Neuhaus mit den Jungschützen. „Als sich Mitte Mai die ersten Lockerungen im Freizeitsport abzeichneten, haben wir in Absprache mit der Ordnungsbehörde der Stadt ein Hygienekonzept erarbeitet“, berichtet er. „Somit waren wir einer der ersten Schützenvereine im Kreis Gütersloh, der mit dem Training wieder begonnen hat.“ Wie es im kommenden Jahr aussieht, steht noch nicht fest. „Es gibt Ideen, das Vergleichsschießen mit einem Hygienekonzept durchzuführen und dabei den sportlichen Teil in den Vordergrund zu rücken“, sagt Neuhaus. „Wir hoffen darauf, das Vergleichsschießen so bis Ende April durchführen zu können. Und dann gäbe es eine Siegerehrung in den Sommermonaten.“

Apropos Sommermonate: Da hörte man im Dorf montags Klänge des Blasorchesters. „Auch wir mussten unsere Proben nach draußen verlegen und haben dazu mit reichlich Abstand einige Male die freien Flächen am alten Mühlteich genutzt, um nicht aus der Übung zu kommen“, sagt Hendrik Kuhre. Außerdem wurde ein paar Mal in Harsewinkel in der Mehrzweckhalle geprobt. „Ich bin optimistisch, dass wir vor unserem Frühjahrskonzert Anfang Mai 2021 auch wieder ausreichend Gelegenheit zum Proben bekommen.“

“Für unsere kleine Tanzgruppe tut es mir leid“

Die Jugend-AG war gerade aus dem Dornröschenschlaf erwacht, und dann zwang die Pandemie dazu, alles wieder abzusagen. „Wie jedem Verein geht es uns nicht gut damit“, sagt Carola Eversmann. „Vor allem für unsere kleine Tanzgruppe tut es mir sehr leid.“ Bis aus der Idee endlich Realität wurde, musste viel vorbereitet werden: Übungsleiterschein, Räumlichkeiten, Versicherungen, Genehmigungen…

„Bis wir wieder starten können, werden die meisten Kinder aus der jetzigen Gruppe wohl schon zu alt sein. Das tut weh.“ Auch für die Igeltouren sei der Lockdown schlimm gewesen. „Alle anderen Ideen können wir irgendwann nachholen. Aber wenn feste Gruppen plötzlich nicht mehr zusammen sein können, ist es immer traurig“, so Carola Eversmann. „Wir sind aber glücklich, dass wir wenigstens noch unsere Karnevalsparty im Februar feiern konnten.“

Die Ehrengarde startet im Januar stets mit der Weihnachtsbaumsammlung für einen guten Zweck. „Da sind wir durchaus zuversichtlich, dass auch kommenden Januar die Weihnachtsbaumsammlung wie geplant durchgeführt werden kann“, sagt Sven Thore Kieseleit. Man sei in Gesprächen mit der Stadt. Nach derzeitigem Stand könne die Aktion am 9. Januar über die Bühne gehen. „In den nächsten Tagen werden wir uns überlegen, wie die Helfer sowie Einwohner an ihren Haustüren bestmöglich vor einer Infektion geschützt werden.“

Termine bis Ende Februar abgesagt

Und was plant der Heimatverein für die Wintermonate? „Leider haben wir uns in Abstimmung mit allen Gruppen dazu entschieden, weiterhin sämtliche öffentlichen Veranstaltungen bis Ende Februar 2021 abzusagen“, sagt Vorsitzender Thomas Kiffmeyer. Das heißt, dass es weder den Seniorennachmittag im Dezember, den Neujahresempfang noch ein Winterfest geben wird. „Aber wir hoffen, dass wir mit der Mitgliederversammlung Anfang März wieder die erste offizielle Veranstaltung im neuen Jahr haben werden. Bis dahin haben wir die eine oder andere Idee, um mit kleinen Gesten hier und da eine Freude bereiten zu können.“

Und sollte die Pandemie in den Griff bekommen werden, dann soll es wieder ein Heimat- und Schützenfest geben. „Wenn man die aktuelle Entwicklung aber sieht, fällt es schwer, daran zu glauben. Also werden wir uns Anfang nächsten Jahres Gedanken machen und überlegen, in welchem Rahmen am Fronleichnam-Wochenende in Marienfeld auch alternative kreative Veranstaltungen möglich sind“, so Kiffmeyer.