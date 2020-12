Zwei Grundschulen sollen erweitert werden

Harsewinkel (lw) - Die Zügigkeit der Grundschulen in Harsewinkel wird vorerst nicht festgelegt. Darauf haben sich die Mitglieder des Schulausschusses am Mittwoch geeinigt. Zudem sollen Planungskosten in den Haushaltsplan 2021 eingestellt werden, um Konzepte zu entwickeln, wie man zwei Einrichtungen erweitern könnte.