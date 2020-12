Harsewinkel (gl) - Streit im Supermarkt: Ein Zeuge hat einen Mann (49) am Samstag um 19.25 Uhr in einem Markt am Prozessionsweg auf das Fehlen seiner Mund-Nasen-Bedeckung aufmerksam gemacht. Daraufhin beleidigte der Maskenverweigerer den Mann und kündigte an, vorm Markt auf ihn zu warten.