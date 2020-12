Harsewinkel (gl) - Erst am Donnerstag ist die Polizei über einen Unfall informiert worden, der sich am Dienstag um 4.25 Uhr zugetragen hat. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Laut Bericht befuhr ein 20-jähriger Fahrradfahrer zum Unfallzeitpunkt die Ostortstraße in Richtung Greffen.