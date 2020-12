So viel steht aber schon fest: Mindestens 500 Euro an Preisgeldern fließen in die Holzmanufaktur. Das wurde angekündigt. Der Preis wird unter anderem von den Wirtschaftsjunioren Deutschland und den Junioren des Handwerks verliehen.

Zweite Auszeichnung innerhalb weniger Monate

Für die Einrichtung ist es bereits die zweite Auszeichnung innerhalb weniger Monate. Im September wurde der Verein bereits mit dem Nachhaltigkeitspreis der Umweltstiftung der ostwestfälischen Wirtschaft geehrt.

„Das Geld werden wir in die Holzmanufaktur reinvestieren“, sagt Dr. Wolfgang Strotmann vom Vorstandsteam des Vereins. Der Verein setze nicht nur auf Nachhaltigkeit, indem alte Möbel und Holzspenden be- und verarbeitet werden. Es gehe vor allem auch darum, jungen Menschen mit Förderbedarf eine Chance zu geben. Denn manche von ihnen fielen durchs Raster.

Da gebe es zum Beispiel die Jugendlichen, die trotz einer körperlichen Behinderung fit für den ersten Arbeitsmarkt seien. Zum anderen seien da diejenigen, die geistige Beeinträchtigungen hätten und in Werkstätten unterkämen. Aber für die Jungen und Mädchen dazwischen gebe es nichts. „Sie sind zum Beispiel für den Wertkreis zu stark, haben aber zu viele Defizite für den ersten Arbeitsmarkt“, sagt Strotmann. „Wenn sie sich bei Betrieben bewerben, stehen sie im Wettbewerb mit Regelschülern.“ Da könnten sie oftmals nicht mithalten, weil sie in den Bereichen Lernen, Sprache oder Hören Defizite aufwiesen.

Arbeitsalltag wird kennengelernt

„Bei uns lernen sie einen Acht-Stunden-Tag kennen, dass man sich krank melden muss und die ersten Schritte in der Holzver- und -bearbeitung.“ Die Manufaktur ist als Zwischenstufe zwischen der Fortbildungsakademie der Wirtschaft in Gütersloh, bei der die jungen Erwachsenen ihren Ausbildungsvertrag haben, und dem Ausbildungsbetrieb zu verstehen. „Wir sind quasi eine Brücke in ein selbstbestimmtes Leben“, sagt Strotmann. Das erste Jahr lernen die Jugendlichen in der Manufaktur. Dann geht es für zwei Jahre in einen Betrieb.

Es ist ein einzigartiges Projekt, das in Harsewinkel 2019 an den Start gegangen ist. Den jungen Menschen den Weg in einen geregelten Arbeitsalltag zu ermöglichen – das ist für Verantwortlichen des Vereins ein Herzensanliegen.

Handwerkliche Bildung schon für Grundschüler

Aber die handwerkliche Bildung setzt schon früher an. Auch alle Grundschüler aus Harsewinkel und Greffen lernen die Holzmanufaktur bei einem jährlichen Besuch kennen. „Das ist keine Bastel- und Werkelbude“, sagt Dr. Wolfgang Strotmann. Vielmehr liege der Holzmanufaktur ein fundiertes und dauerhaftes Konzept zugrunde. Für die Zweit- bis Viertklässler sei das eine Möglichkeit, Handwerk ganz ohne Stigmatisierung auszuprobieren.

Und die Idee kommt an: Bis Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, war jeder Montag – der Tag, an dem die Grundschüler in der Holzmanufaktur praktizieren – ausgebucht. Für Harsewinkeler und Greffener ist die Teilnahme kostenlos. Lediglich der sogenannte Baumeuro wird eingenommen, mit dem Bäume gepflanzt werden.

Finanziert wird der Verein aus Fördermitteln und Spenden. Als Unterstützer nennt Strotmann die Betriebe aus dem Kreis Gütersloh Brüggemann, Gronau, Hoffmann, Johannsmann, IPC, Lüffe-Baak, Nordemann, Voogdt und Venjakob sowie Nüßing, ohne die die Holzmanufaktur so nicht bestehen könne. Weitere Unternehmen, die sich beteiligten wollten, seien immer willkommen.