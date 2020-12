Frühestens Ende 2025 ist jetzt das Ziel, wie aus einer Beschlussvorlage des Verkehrsverbunds Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) hervorgeht. Während der Verler Bürgermeister Michael Esken (CDU) auf Anfrage dieser Zeitung gelassen reagierte und versicherte, die neu dazugekommene Zeit für die Planung des Marktplatzes am Bahnhof zu nutzen, findet die Harsewinkeler Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide (SPD) klare Worte: „Ich kann dieser Verzögerung nichts Positives abgewinnen.“

Weitere zwei Jahre zögen ins Land, bis der Öffentliche Nahverkehr maßgeblich gestärkt werde. Damit gebe es bis dahin auch keine Entlastung der Straßen durch den Personenverkehr, der die Strecke zwischen Harsewinkel und Gütersloh im Schnitt so schnell wie ein Auto zurücklegen soll: in 17 Minuten. „Und die Sicherung der Bahnübergänge müssen wir auch um zwei Jahre schieben“, erläutert die Bürgermeisterin.

Immerhin sei es aller Voraussicht nach möglich, die angedachten Mobilstationen – praktisch Haltestellen mit Aufenthaltsqualität, Toiletten und Co. – unabhängig von den Planungen des NWL zu bauen. Zwei dieser Mobilstationen soll es im Stadtgebiet geben: eine in Harsewinkel und eine in Marienfeld.

Diese Verzögerung sei frustrierend vor dem Hintergrund einer möglichst schnellen Verkehrswende. Das machte Harsewinkels Bürgermeisterin deutlich. Die spätere Aktivierung der Strecke mache es schwieriger, Klimaschutzziele zu erreichen.

Und, in den Augen von Amsbeck-Dopheide besonders fatal: „Wir zeigen jungen Menschen, die diese Mobilität gut gebrauchen können, dass wir das Vorhaben nicht so richtig auf die Schiene bekommen – im wahrsten Sinne des Wortes“, sagt Sabine Amsbeck-Dopheide. „Diese ganze Aufschieberitis“ frustriere sie, auch wenn sie durchaus Verständnis für die Verzögerung habe. „Die hängt sicherlich damit zusammen, dass überall Ingenieure fehlen“, erklärt die Bürgermeisterin.